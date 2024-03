Blitz degli anarchici di "No Cpr" a Malpensa

di Simone Cerrano

E’ una protesta clamorosa e che pone domande sulla efficacia delle misure di sicurezza, quella messa in scena dagli attivisti della rete No CPR (i centri di permanenza per i rimpatri) per chiedere che venisse sbarcato un cittadino marocchino che doveva essere espulso, secondo gli anarchici portato a Malpensa incatenato e imbottito di psicofarmaci.