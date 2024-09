Caserta, blitz anticamorra: oltre 40 misure cautelari

Nel dettaglio sono complessivamente 42 i destinatari dell'ordinanza emessa dal gip di Napoli dopo l'indagine dei carabinieri sulla presenza della camorra tra Teverola e Carinaro. Il gip ha disposto il carcere per 32 indagati, gli arresti domiciliari per tre persone, mentre altre sette sono sottoposte al divieto di dimora in Campania.