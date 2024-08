Blinken atteso in Israele: si tratta per il cessate il fuoco

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è atteso in Israele, dove proverà a spingere per un cessate il fuoco a Gaza dopo mesi di negoziati. Blinken dovrebbe incontrare il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Si tratta del decimo viaggio in Israele da quando è scoppiata la guerra a Gaza per il segretario di Stato americano. Si parlerà della proposta d'intesa, prima che i mediatori di Stati Uniti, Egitto e Qatar si riuniscano nuovamente al Cairo. I funzionari israeliani parlano di "cauto ottimismo" sulla trattativa, ma per Hamas le richieste avanzate dallo Stato ebraico non sono accettabili.