Birmingham, veglia per l'ex membro dei One Direction

Nella città britannica di Birmingham si è tenuta una veglia in onore dell'ex membro degli One Direction Liam Payne, quattro giorni dopo che il cantante è morto in seguito a una caduta dal balcone della sua camera d'albergo a Buenos Aires. La morte di Payne ha suscitato un'ondata di dolore e condoglianze da parte della famiglia, degli ex compagni di band e dei fan.