Birmania, oltre 220 morti per tifone Yagi

È salito ad almeno 226 morti e 77 dispersi in Birmania il bilancio delle inondazioni e delle frane causate dal tifone Yagi e dalle piogge monsoniche stagionali. Lo riporta il quotidiano statale Myanma Alinn. Si tratta di un bilancio quasi 7 volte superiore al totale iniziale di 33 che era stato reso noto venerdì ed è probabile che continui a salire. Il tifone Yagi aveva precedentemente colpito il Vietnam, la Thailandia settentrionale e il Laos, provocando quasi 300 morti in Vietnam, 42 in Thailandia e 4 in Laos, secondo il Centro di coordinamento Asean per l'assistenza umanitaria.