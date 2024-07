Bimbe accoltellate a Southport, shock in Gran Bretagna

Da re Carlo ai principi Kate e William, fino a Taylor Swift. La Gran Bretagna - e non solo - è sotto shock per le bimbe morte accoltellate in un centro estivo di Southport, località balneare vicino a Liverpool, mentre facevano yoga ascoltando proprio Taylor Swift. Arrestato un 17enne. Tre il bilancio aggiornato delle vittime. L'ultima aveva 9 anni. Ancora cinque i piccoli, tra gli 8 feriti, che sono ricoverati in condizioni critiche.