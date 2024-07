Sarà un'estate no-stop per il ministero dell'Economia, alle prese con la stesura della prossima manovra di bilancio. Secondo le prime stime, saranno necessari 25 miliardi di euro, di cui 20 solo per coprire le misure in scadenza a fine anno. Tra gli obiettivi principali quello di ridurre il prelievo sui redditi da 50mila euro.