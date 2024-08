Biella, famiglia bloccata tutta la notte nei boschi: il salvataggio dei vigili del fuoco

Una famiglia belga dispersa da giovedì sera sulle montagne biellesi è stata recuperata venerdì all'alba con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Giovedì sera la macchina dei soccorsi si era messa in moto per cercarli in Valle Cervo. Dopo la camminata iniziata nel pomeriggio lungo i sentieri di Piedicavallo, il gruppo aveva infatti smarrito il sentiero del ritorno, ma aveva contattato un conoscente spiegando la situazione. Quest'ultimo ha dato quindi l'allarme. La famiglia è composta dai genitori e da due figli e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorso alpino, che dalle 22 hanno iniziato le attività di ricerca. Sono stati trovati all'alpe Irogna grazie all'utilizzo di un drone dei vigili del fuoco. È qui che i quattro escursionisti hanno trascorso la notte. La zona era infatti troppo impervia per essere raggiunta a piedi. Stamattina la famiglia è stata poi recuperata in elicottero e riportata a valle, in buone condizioni di salute.