Biden: "Trump usa la retorica della Germania nazista"

di Isabella Josca

Biden ha dato il via alla sua campagna elettorale a Valley Forge, luogo storico e simbolico. Da qui il presidente in carica ha lanciato un attacco senza precedenti al suo predecessore: "Trump usa la retorica della Germania nazista, abbraccia la violenza politica, e prepara un nuovo attacco alla democrazia, dopo l'assalto al Campidoglio esattamente tre anni fa, il giorno in cui abbiamo quasi perso l'America". "Io una minaccia? È Biden che semina paura, la sua una serie ininterrotta di debolezza, incompetenza, corruzione e fallimento".