Biden: "Stop armi offensive a Israele se invade Rafah"

di Alfredo Macchi

Il presidente americano, in una intervista esclusiva alla Cnn, ha lanciato una sorta di ultimatum al premier Netanyahu spiegando che, in caso di attacco ad aree densamente popolate, Washington continuerà a fornire munizioni difensive, come quelle per i sistemi antimissile Iron Dome, ma non più quelle offensive, come i proiettili di artiglieria e le bombe da aereo.