Biden: "L'Ucraina può usare le nostre armi solo vicino al confine con la Russia"

"L'Ucraina è stata invasa da un tiranno e noi non possiamo abbandonarla di fronte a dei dittatori, è inimmaginabile". Sulle spiagge della Normandia, il presidente americano Biden ha ricordato la guerra in corso da due anni in Europa celebrando lo sbarco alleato di 80 anni fa. Biden ha precisato in un intervista che le armi americane non saranno usate da Kiev per colpire Mosca o il Cremlino ma solo in zone vicino al confine.