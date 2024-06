La prima visita di Stato di Biden in Francia. "Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima", ha detto il presidente Usa in una conferenza stampa a Parigi con il collega francese Macron ringraziando 'gli alleati europei' per il lavoro svolto finora e il sostegno all'Ucraina. A sua volta Macron ha ringraziato Biden per l'impegno Usa a favore di Kiev.