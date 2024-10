Biden a Netanyahu: "In Libano non tollereremo una nuova Gaza"

Un sostanziale via libera, puntellato da molti altolà. Le fonti ufficiali riassumono così il contenuto dell'attesa telefonata tra Joe Biden e Netanyahu, primo scambio dopo due mesi di silenzio seguito alla delusione di Washington di fronte al rifiuto di Tel Aviv di non attaccare prima Rafah, poi il Libano. L'israeliano ha ribadito all'alleato la necessità di attaccare l'Iran. La Casa Bianca ha accolto con un avvertimento le sue parole: "L’America - ha detto Biden - non tollererà una nuova Gaza. In Libano si dovrà evitare il supplizio dei civili"