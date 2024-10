Biden - Netanyahu, Israele ha deciso la risposta all'Iran

Israele ha deciso la risposta all'attacco missilistico dell'Iran del primo ottobre. Nel mirino 'strutture militari', scrive Times of Israel: ieri notte un vertice di 5 ore con Netanyahu sulla rappresaglia. "Se non combattiamo l'Iran, moriamo. Ma non è solo la nostra lotta, è la lotta del mondo libero contro chi vuole soggiogarlo e riportarlo ai tempi bui", ha detto il premier a una delegazione dei presidenti delle organizzazioni ebraiche Usa. I piani di Israele per colpire l'Iran sono stati al centro di una telefonata di 50 minuti con il presidente degli Stati Uniti Biden, la prima dopo mesi di tensione con Netanyahu sulla guerra in Medio Oriente.