12 aprile 2024 19:19

Bibbiano, Claudio Foti assolto anche in Cassazione

di Roberto Lamura

La Cassazione ha assolto in via definitiva Claudio Foti, lo psicoterapeuta di Torino ex imputato nel processo nato dall'inchiesta sui presunti affidi illeciti dei bambini di Bibbiano, nel Reggiano.