Biancone (Molinette): "Trapianto rene maiale su paziente in vita? Un concentrato di tecnologia"

"Il rene è stato geneticamente modificato in modo da essere il meno possibile attaccato dal rigetto e da non avere dei virus al suo interno. Inoltre, sono stati utilizzati dei farmaci modernissimi. Quindi, è la sinergia tra queste tre cose che ha dato questo risultato, che ora come ora è eccezionale già dai primi momenti. Bisognerà vedere poi col passare dei giorni - anche se ogni giorno è un dato - come procedono le cose. Ma la partenza è stata eccezionale. Una pietra miliare, un momento di storia della medicina", ha aggiunto.

"L'obiettivo è ridurre il più possibile l'utilizzo della dialisi, certo non si riuscirà a ridurla totalmente. Però, potrebbe diventare un sistema di passaggio, transitorio in vista del trapianto. Siamo a un punto importante, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare soprattutto per quanto riguarda la funzionalità nel medio e lungo termine dell’organo trapiantato", ha concluso Biancone.