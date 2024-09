Bianca Balti: "Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile"

Bianca Balti, dopo aver annunciato sui social di essere stata operata per un cancro ovarico al terzo stadio, ha condiviso con i follower un video per ringraziarli del loro affetto. "Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile, soprattutto adesso che sono tornata a casa", spiega ai fan. E' a letto, struccata ed evidentemente provata, ma non smette di sorridere: anche nei momenti successivi all'operazione ha cercato sempre di mantenere l'umore alto.