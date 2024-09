Bianca Balti ha scoperto di avere un cancro alle ovaie. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, da una stanza di ospedale: "Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che sconfiggerò questa cosa", ha scritto la supermodella 40enne. "È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto amore, speranza, risate e forza", ha detto Bianca invitando a guardare le sue foto per averne la prova.