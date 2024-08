Berlino, il neonato cucciolo di panda nell'incubatrice dello zoo

Lo zoo di Berlino ha annunciato che il panda gigante Meng Meng, residente da lungo tempo nella struttura, ha dato alla luce due gemelli. Un video pubblicato dallo Zoo mostra uno dei cuccioli di panda in un'incubatrice mentre viene pulito. I cuccioli si alterneranno con la madre ogni due o tre ore per bere il latte e per il resto della giornata vengono accuditi nell'incubatrice donata da un ospedale di Berlino.