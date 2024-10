Bergamo, la 18enne uccisa in casa è stata colpita con undici forbiciate

Sara Centelleghe, la giovane - 19 anni tra pochi giorni - uccisa nella sua casa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, è stata colpita con undici forbiciate. Jashan Deep Bashan, il 19enne di origine indiana amico e vicino di casa della vittima arrestato con l'accusa di omicidio volontario, da sabato sera è in carcere a Bergamo: il giovane ha confessato davanti ai carabinieri e, successivamente, anche al pm titolare del caso, Giampiero Golluccio. Il movente non è ancora stato chiarito. "Ancora non si capacita della motivazione. Il pm gliel'ha chiesto più volte", ha detto il suo avvocato, Fausto Micheli, all'AdnKronos.