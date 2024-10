Bergamo, 18enne uccisa in casa

Una 18enne è stata uccisa nella notte a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane, Sara Centelleghe, è stata accoltellata con diversi fendenti. Il corpo è stato trovato sabato all'alba in un appartamento in zona Portici. La ragazza frequentava il liceo socio-sanitario all'Istituto "Ivan Piana" di Lovere. Gli inquirenti escludono la pista della rapina finita male: al setaccio conoscenti e amici. Gli inquirenti hanno portato in caserma un giovane residente nel palazzo di fronte.