Belluno, travolse e uccise tre pedoni: Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi

Via libera all'applicazione di una pena concordata per Angelika Hutter, automobilista tedesca di 34 anni che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) travolse ed uccise Marco Antonello, di 47 anni, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia Zuin (65), tutti di Favaro Veneto (Venezia). La difesa della donna ha infatti accettato la proposta dell'accusa di quattro anni e otto mesi di detenzione, patteggiamento che sarà ufficializzato nel corso di un'udienza il 15 ottobre. Un'ultima decisione da assumere riguarda il luogo in cui l'imputata, ora ospite di una struttura psichiatrica, dovrà scontare la condanna.