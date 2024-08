Belluno, ritrovata la statua della Madonna di Col Menador

I carabinieri hanno rinvenuto oggi la statua della Madonna di Col Menador, scomparsa qualche giorno fa dal punto in cui era stata installata in occasione di una festa tradizionale. La segnalazione è giunta da un cittadino che, mentre passeggiava nei pressi del cimitero di Nemeggio, frazione di Feltre (Belluno), aveva scorto una scultura del tutto simile a quella di cui era stata denunciata la scomparsa. Prelevata e posta sotto sequestro, la statua, che non appare danneggiata.