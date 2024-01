Belluno, padre non versa gli alimenti e si disinteressa: perde la patria potestà

di Alessandro Ongarato

Sono stati i due figli a insistere per interrompere ogni rapporto, essere adottati da quello che da tempo considerano il vero padre e avere un nuovo cognome, nonostante il genitore biologico abbia tentato di opporsi. "Un padre non lo è solo sulla carta - ha detto al giudice uno dei due fratellini- un padre è chi è davvero al tuo fianco, in ogni momento".