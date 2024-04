05 aprile 2024 11:07

Bella Scienza, come ringiovanire il sistema immunitario

di Claudia Vanni e Marco Martinelli

In un domani non troppo lontano potremo rendere più giovani le nostre difese immunitarie, per sconfiggere più facilmente virus e batteri. Va in questa direzione lo studio, pubblicato su Nature, sviluppato da un gruppo di ricercatori dell'Università americana di Stanford. Alcuni topi anziani sono stati trattati in modo da "svecchiare" le cellule preposte alla difesa dell'organismo.