Belfast, dopo 4 mesi di riparazioni riparte la nave da crociera di lusso

E' ripartita la nave da crociera di lusso ferma da quattro mesi in cantiere a Belfast per riparazioni. L'Odissey era salpata a maggio da Southampton, in Inghilterra, ma aveva dovuto subito sostare in cantiere nella città dell'Ulster, dove i lavori sono andati per le lunghe. Nel frattempo l'operatore della nave ha coperto le spese di soggiorno per decine di passeggeri, i quali potevano salire a bordo durante il giorno per pasti e intrattenimento, ma non potevano pernottare. Alcuni sono tornati a casa, mentre altri sono rimasti in hotel a Belfast o hanno visitato altre parti d'Europa. La nave offre ai viaggiatori la possibilità di acquistare una cabina e vivere in mare su una nave che circumnaviga il globo al prezzo di 276 mila euro per una singola. Nel suo viaggio inaugurale, toccherà 425 porti in 147 paesi su sette continenti.