Dopo gli ori di Rio e di Tokyo, Bebe Vio torna sul podio anche alle Paralimpiadi di Parigi: bronzo nel fioretto categoria B dopo lo stop in semifinale, il ripescaggio e l'assalto senza storia contro la sudcoreana Eun Hye Cho vinto 15-2. Per Bebe la gioia è incontenibile: dopo la gara, violando il rigidissimo protocollo, dribbla gli uomini della sicurezza per abbracciare il suo team.