Bayesian, si indaga contro ignoti per naufragio e omicidio colposo plurimo

Le indagini sulla tragedia del Bayesian sono solo in una fase iniziale: è stato aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio e omicidio colposo plurimo. Nessun indagato dunque al momento, ma gli sviluppi di questa vicenda non possono essere prevedibili, ha confermato in conferenza stampa questa mattina il procuratore della Repubblica Ambrogio Cartosio. Servirà recuperare il veliero inabissato a 50 metri di profondità per avere risposte chiare. "Si è trattato di un evento repentino e improvviso", ha invece spiegato il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano che coordina le indagini sul naufragio.