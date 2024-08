È ancora sotto shock Charlotte, sopravvissuta al naufragio della barca a vela al largo di Porticello a Palermo. È seduta su una sedia con il braccio la sua bambina mentre racconta ai sanitari quello che le successo. Suo marito, ricoverato in un altro ospedale, li ha raggiunti appena ha potuto e stanotte dormiranno tutti qui per tenere la loro bimba in osservazione per altre 24 ore.