Sei dei quindici superstiti del naufragio del Bayesian stamattina hanno lasciato la Sicilia con un jet privato diretto a Londra. Nell'hotel di Santa Flavia sono rimasti solo i nove membri dell'equipaggio. Non hanno l'obbligo di restare in Italia ma il procuratore gli ha chiesto di fermarsi per qualche altro giorno per poterli risentire.