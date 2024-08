Bayesian, oltre al comandante potrebbero esserci altri indagati

E' provato ma determinato a difendersi. E nelle prossime ore, il comandante James Cutfield, tornerà di fronte ai magistrati di Termini Imerese per un ulteriore interrogatorio. Questa volta però nella veste di primo indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi. Assistito dai legali, Giovanni Rizzuti e Aldo Mordiglia lo skipper neozelandese valuterà se rispondere o meno: una scelta puramente tecnica, in quanto non si conoscono gli esiti di alcuni accertamenti svolti dalla procura.