Bayesian, il comandante Cutfield non risponde al pm

Alla fine è rimasto in silenzio, il comandante James Cutfield, nel suo primo interrogatorio da indagato per naufragio e omicidio plurimo colposo. Confermata così la scelta tecnica per lo skipper neozelandese, blindato nell'hotel che lo ospita da quando di fronte ai suoi occhi il Bayesian è andato a picco in rada a Porticello, con l'equipaggio che, fatta eccezione per il cuoco, riusciva a scappare salvando solo 6 dei 12 passeggeri.