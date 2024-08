Bayesian, il comandante: "La tempesta è arrivata all'improvviso"

"La tempesta è arrivata all’improvviso, non l'abbiamo vista arrivare" cosi James Cutfield comandante del Bayesian, ai magistrati che l'hanno interrogato per due ore. Una versione confermata anche dagli altri sopravvissuti al naufragio di Porticello ma che non spiega come il superyacht a vela di 56 metri sia stato inghiottito dalle onde in pochi secondi.