Per Bassetti la causa del boom dei contagi sta principalmente nel flop delle vaccinazioni: "La circolazione è molto elevata perché le vaccinazioni sono in calo, c'è una stanchezza vaccinale degli italiani che non riesco a comprendere e che è gravissima. I vaccini non sono nemici dei cittadini, dobbiamo andare avanti ma molti italiani preferiscono andare indietro. I vaccini devono prendere più persone possibili. La prevenzione è fondamentale".

Infine qualche raccomandazione: "Gli antibiotici non servono a niente, in generale evitiamo di riempirci di farmaci, bisogna avere tanta pazienza e tanta intelligenza da capire che se 15 milioni di italiani quest'anno sono stati a casa, magari vaccinandoci il numero si riduce di molto. C'è anche l’aspetto dell'impatto economico e sociale spaventoso - conclude Bassetti - da considerare".