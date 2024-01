Bassetti: "Simulazione su malattia X utile per il futuro" e sul Covid in Cina...

"Avrebbe potuto cambiare tanto. Annunciarlo con tempismo avrebbe permesso di sapere, in quel dicembre 2019, qual era il virus responsabile dell’infezione e avrebbe potuto anticipare le mosse di contrasto alla sua diffusione nel resto del mondo. Nella comunità scientifica ritardare di due settimane la comunicazione di un nuovo virus è una cosa gravissima. La condanna deve venire dalla comunità scientifica internazionale", dichiara il virologo, che parla anche dei nuovi studi dell'Oms su un nuovo, eventuale morbo, conosciuto come malattia X.

"Molti hanno pensato al complottismo pensando che si stia producendo una nuova malattia. Semplicemente si tratta di una simulazione da parte dell’Oms su un virus peggiore del Covid. Io ritengo che questa simulazione sia molto utile e la notizia del Wall Street Journal lo conferma. I cinesi hanno sbagliato e ci auguriamo che questo non accada più, ci auguriamo che le autorità internazionali vengano informate immediatamente e soprattutto la comunità scientifica perché tutti insieme possiamo lottare per contrastare il virus. Per questo è utile. Per pianificare strategie da mettere in pratica per affrontare una nuova futura pandemia che probabilmente arriverà e farci trovare preparati".