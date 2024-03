Basilicata, Pittella a Tgcom24: "Obiettivo è il buon governo, nostre idee distanti da Conte"

Pittella, che ha ufficializzato il sostegno a Vito Bardi (centrodestra) in Basilicata per le Regionali del 21 e 22 aprile, spiega le motivazioni di questa scelta. "E' vero che vi è a 360 gradi un clima di litigiosià, il tema è che è un momento di transizione politica e le elezioni possono essere uno spartiacqua. Noi abbiamo idee molto distanti dai Cinquestelle, siamo la parte riformista e moderata di uno schieramento e il Pd poteva intercettarci, ma se si abbandona a una forza di estrema sinistra diventa difficile ragionarci". "La politica - aggiunge - è in continua evoluzione, ci si può attendere di tutto. Calenda sta lavorando per rafforzare Azione e fare alleanze centriste, repubblicane e moderate meno litigiose possibili". Ma, precisa, "la vicenda regionale è un conto, quella nazionale un altro. Sono due piani diversi, non giochiamo all'eliminazione di Renzi".

Infine un ulteriore chiarimento sulla sua frase sugli ebrei: "Ho già chiesto scusa, era un momento di grande stress, ho parlato in una chat riservata a pochi amici. Era uno sfogo. Veramente il pd per mesi ci ha portato a spesso, non abiamo mai avuto una risposta dalla Schlein, sapendo che Azione è determinate. Siamo alla follia pura.