Barcolla, cade a terra e fatica a rialzarsi: il video di SuperMario Balotelli è virale

SuperMario Balotelli è stato avvistato "in difficoltà" a Lignano Sabbiadoro, località che frequenta spesso per le vacanze. L'attaccante è stato filmato mentre cade a terra, prova a rialzarsi, ricade nuovamente e infine riesce a rimettersi in piedi, in modo a dir poco goffo. Il video, rapidamente diventato virale su Instagram e TikTok, mostra Balotelli in strada con alcuni amici.