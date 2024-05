28 maggio 2024 15:36

Barcellona, centinaia di taxi in coda bloccano la città

La protesta dei tassisti blocca Barcellona. Taxi in coda lungo la Gran Via contro Uber, Cabify, Bolt e per chiedere una regolamentazione più severa del settore. Alcuni addirittura vorrebbero il divieto di utilizzo di queste app, che sono già molto limitate nella città di Barcellona