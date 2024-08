Barca si incaglia sugli scogli in Salento, velisti soccorsi in elicottero

Due turisti tedeschi a bordo di una barca a vela di 12 metri in rada a San Foca di Melendugno (Lecce) sono stati scaraventati sugli scogli dopo essere stati sorpresi da un'improvvisa mareggiata incrociata, con vento e mare discordanti. I due velisti stanno bene. Poiché le condizioni meteo marine erano proibitive e impedivano il salvataggio sia per mare sia per terra, i due sono stati soccorsi dall'equipaggio di un elicottero dell'Aeronautica militare. Le operazioni si sono svolte nella notte in località Li Brigantini.