Tutto il fascino dei "must have" senza tempo. Capi inconfondibili, di cui innamorarsi, da indossare con continuità o avere nel guardaroba senza temere l'usura o il passaggio delle mode. A Pitti Uomo 106, omaggio agli evergreen ma anche nuovi design e consistenze, per la collezione primavera estate 2025 del brand, che include anche le borse e il footwear