Barack Obama lancia Kamala Harris: "Yes, she can"

"Yes, she can". A poco più di due mesi dalle elezioni di Usa 2024, Barack Obama ha rispolverato il suo storico motto e lo ha dedicato a Kamala Harris, in corsa per la Casa Bianca. Dal palco della convention dei democratici di Chicago, l'ex presidente ha quindi ribadito: "Siamo pronti per la presidente Harris. È una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce. Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos", ha poi detto attaccando Trump.