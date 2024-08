Bangladesh, nuova ondate di proteste antigovernative

Una nuova ondata di violenze in Bangladesh ha provocato decine di morti e feriti durante gli scontri tra studenti, polizia e attivisti del partito al potere. I manifestanti chiedono le dimissioni del primo ministro Sheikh Hasina, dopo che le precedenti proteste di luglio erano degenerate in violenze che avevano causato più di 200 morti. In risposta, le autorità hanno chiuso scuole e università in tutto il Paese, bloccato l'accesso a Internet e imposto il coprifuoco a vista. Nelle ultime settimane sono state arrestate almeno 11mila persone.