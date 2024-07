SuperMario Balotelli respinge le accuse dopo il video diventato virale in cui barcolla per strada e cade a terra a Lignano Sabbiadoro. "Non ho fatto del male a nessuno, non vedo quale sia il problema", dice amareggiato. Poi il riferimento alla Nazionale agli Europei: "Dopo un'Italia così, davvero la notizia che deve uscire è che sono ubriaco?".