Balneari, lo "sciopero degli ombrelloni" tra successo e flop

I balneari hanno incrociato le braccia per due ore per protestare contro la mancata risposta del governo alla richiesta di un intervento normativo sulla questione delle concessioni. Guerra di numeri tra i gestori sulla serrata negli stabilimenti. Per Fiba confesercenti lo sciopero ha registrato "un'adesione al di sopra delle aspettative". Ma è invece di opinione opposta il Codacons: "è stato un flop".