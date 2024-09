Bagnino multato per aver salvato una turista, si valuta l'archiviazione

Potrebbe esserci una svolta nel caso di Saverio Amato, 44 anni, bagnino di professione, multato dopo un salvataggio per la mancata immediata comunicazione all'ufficio marittimo. "In merito al verbale amministravo contestato dalla Guardia Costiera di Jesolo”, ha affermato il Direttore marittimo del Veneto, Ammiraglio Filippo Marini “stiamo effettuando i necessari accertamenti per valutare le circostanze che hanno portato alla contestazione. Un elemento da valutare sarà certamente il contesto in cui si sono svolti i soccorsi e la concitazione che ha caratterizzato il momento di emergenza. Se le circostanze saranno confermate e ricorreranno i presupposti si potrà valutare, come previsto, anche l’archiviazione del verbale amministrativo”.