Cercasi badanti... regolari. Non si ferma la richiesta di collaboratori domestici in Italia, soprattutto per gli anziani. A fronte di una progressiva diminuzione del numero di quelli assunti con contratto regolare: 833 mila nel 2023 (68 mila in meno rispetto al 2022). Le associazioni di categoria lanciano l'allarme e stimano oltre un milione di colf in nero