18 aprile 2024 13:01

Badante porta in banca un anziano morto per fargli firmare un prestito

In Brasile una badante ha portato in banca un anziano morto su una sedia a rotelle. Voleva fargli firmare un prestito a suo nome: gli ha messo la penna in mano e ha cercato di tenergli la testa dritta. Il personale della banca ha chiamato l'ambulanza e la polizia. I medici hanno confermato che l'uomo, un 68enne, era deceduto da poche ore. La donna è stata arrestata.