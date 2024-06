Bad Boys, Ride or Die è campione d'incassi negli Usa

Will Smith e Martin Lawrence fanno il pieno d'incassi negli Usa con "Bad Boys, Ride or Die""il quarto e nuovo capitolo della saga poliziesca, uscito nelle sale in Italia. La strampalata coppia di scalcinati ma efficacissimi poliziotti di Miami questa volta deve condurre un'indagine spettacolare"sulla corruzione del loro dipartimento dopo la morte dell'ex capitano. Dovranno difendersi da colleghi e malavitosi per cercare una scomoda verità.