30 aprile 2024 10:34

Avellino, uomo in scooter trascina un passeggino

E' diventato virale il video che mostra un uomo in scooter che trascina un passeggino per bambini per le strade di Avellino. Il video, realizzato da due automobilisti, è stato postato online dal deputato Francesco Emilio Borrelli.