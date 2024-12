"Era in coma ma si ritrova iscritto al Pd". La rabbia della moglie di un tesserato a sua insaputa. L'uomo ha avuto un grave problema di salute durante il tesseramento, eppure la sua iscrizione risulta essere stata rinnovata: "Volevano chiudere in modo amichevole ma io non so che farmene delle scuse: sono entrati nella mia sfera privata".